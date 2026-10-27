Papy cobra plano para tapar buracos e ameaça CPI do asfalto em Campo Grande

Plano prevê metas, prazos e fiscalização para evitar que o tapa-buracos vire operação sem fim

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Secretário foi chamado para explicar a buraqueira, mas respostas genéricas não convenceram vereadores

O asfalto de Campo Grande virou dor de cabeça para motoristas e assunto indigesto na Câmara Municipal. O presidente da Casa, vereador Papy, apresentou à Sisep um Plano Emergencial de Recuperação Viária para tentar tirar a Capital do buraco — literalmente.

Durante a sessão desta terça-feira (27), o secretário André de Moura Brandão foi cobrado sobre a situação das ruas. Segundo Papy, as explicações foram superficiais e genéricas, uma resposta que não tapa nem os buracos da pista, muito menos as dúvidas dos vereadores.

A proposta prevê metas verificáveis, cronograma de obras e fiscalização pública, com prioridade para os pontos mais críticos antes do período chuvoso. A ideia é descobrir se existe planejamento ou se a prefeitura trabalha no esquema de correr atrás do prejuízo a cada novo buraco.

Insatisfeito com as explicações, Papy também sinalizou a possibilidade de uma CPI do Tapa-Buracos. O presidente defende um plano emergencial em até 72 horas, com tarefas e prazos definidos. Afinal, o contribuinte já paga a conta; falta saber quando vai poder dirigir sem transformar cada trajeto em prova de resistência.

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