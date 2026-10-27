PF investiga possível fuga de Flávio Bolsonaro para a Argentina

Aliados dizem que senador cruzou a fronteira; governo argentino nega entrada

Milton
Publicado por Milton
Photo by Anderson/AGIF via AFP

Mistério na fronteira

A Polícia Federal apura informações sobre uma possível fuga de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Argentina. Segundo dois aliados, o senador teria cruzado a fronteira com planos de seguir para os Estados Unidos. A viagem, se confirmada, pode render mais explicações que mil discursos políticos.

O problema é que o governo argentino nega a entrada do senador no país. De um lado, aliados afirmam que ele atravessou a fronteira; do outro, autoridades argentinas dizem que não. Nesse jogo de versões, até o mapa parece estar pedindo esclarecimentos. Flávio teria afirmado que recebeu uma ordem judicial que o proibia de deixar o Brasil.

Agora, a possibilidade de saída do país está sob investigação. Se a história fosse um filme, o roteiro já teria mistério suficiente para uma temporada inteira. Até agora, as informações divulgadas não permitem confirmar uma fuga. Na política, a ironia é que, quando surgem perguntas demais, o silêncio acaba virando notícia.

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