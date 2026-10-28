Nova etapa: iniciativa prepara servidores estaduais com orientação sobre aposentadoria

A aposentadoria representa muito mais do que o encerramento de uma trajetória profissional. É o início de uma nova etapa, marcada por mudanças na rotina, na organização financeira e nas perspectivas pessoais. Para que essa transição aconteça de forma planejada e tranquila, a Ageprev-MS (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) promove o Programa de Preparação para Aposentadoria.

Ele é voltado aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (RPPS/MS) que pretendem se aposentar nos próximos anos. A iniciativa tem como objetivo orientar os servidores ativos sobre os aspectos que envolvem a passagem da vida laboral para a aposentadoria, oferecendo informações, conhecimentos e ferramentas que contribuam para uma decisão consciente e para o planejamento dessa nova fase.

Organizado em quatro módulos, com encontros mensais, o programa contempla conteúdos relacionados à política previdenciária estadual, aos procedimentos necessários à concessão dos benefícios e às mudanças que acompanham o encerramento da vida profissional. Os dois primeiros módulos já foram realizados, e os encontros restantes estão previstos para os meses de novembro e dezembro.

Transição mais segura

Durante os encontros, os participantes têm acesso a palestras, oficinas teórico-práticas, atendimentos individuais e exemplos de processos de aposentadoria. A programação permite conhecer melhor as rotinas, os sistemas e os procedimentos utilizados pela Ageprev/MS, além de esclarecer dúvidas sobre os caminhos necessários para a obtenção do benefício previdenciário.

A proposta também amplia o olhar sobre a aposentadoria, abordando temas fundamentais para a organização da vida após o trabalho, como planejamento financeiro, definição de novos objetivos e desenvolvimento de projetos pessoais. Afinal, preparar-se para a aposentadoria significa também refletir sobre como aproveitar o tempo, preservar a autonomia e construir uma rotina que proporcione satisfação e qualidade de vida.

Ao reunir informações técnicas e orientações práticas, o programa busca aproximar os segurados da estrutura previdenciária estadual, favorecendo a compreensão dos procedimentos e permitindo que cada participante se organize com maior antecedência para essa mudança.

Programa de Preparação para Aposentadoria é promovido pela Ageprev

Aprendizado contínuo

Ao final de cada módulo, os participantes realizam uma avaliação para verificar o grau de compreensão dos conteúdos apresentados e identificar eventuais dúvidas que ainda precisem ser esclarecidas. A estratégia contribui para o acompanhamento do aprendizado e para o aprimoramento das atividades desenvolvidas.

A preparação antecipada é um passo importante para que o servidor compreenda seus direitos, conheça os procedimentos aplicáveis ao seu caso e possa organizar os aspectos financeiros e pessoais que envolvem a aposentadoria. Esse processo também contribui para reduzir incertezas e tornar a transição entre a vida profissional e a nova rotina mais consciente.

Com o Programa de Preparação para Aposentadoria, a Ageprev/MS reforça seu compromisso com a orientação dos segurados do RPPS/MS e com o desenvolvimento de ações que valorizem o servidor público em diferentes etapas de sua trajetória.

Mais do que orientar sobre a concessão de um benefício, a iniciativa propõe preparar o servidor para viver plenamente uma nova fase, com informação, planejamento e novas perspectivas para o futuro.