Seminário reúne nutricionistas para discutir avanços e desafios da saúde pública

Da promoção da alimentação adequada à prevenção de doenças crônicas, os nutricionistas desempenham papel estratégico na saúde pública. Essa contribuição será tema do Seminário dos Nutricionistas nas Políticas Públicas de Mato Grosso do Sul, que reunirá profissionais e gestores para discutir caminhos para fortalecer as políticas de alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro será realizado no dia 9 de novembro, das 13h às 17h, na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, localizada na Avenida Senador Filinto Müller, 1.480, Vila Ipiranga, em Campo Grande.

Organizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), o evento conta com a parceria do Conselho Regional de Nutrição da 3ª Região (CRN-3), da Associação Sul-Mato-Grossense de Nutrição (ASMAN) e da Liga Acadêmica de Nutrição e Alimentação (LAMAN).

Na Atenção Primária à Saúde, os nutricionistas contribuem para orientar a população sobre hábitos alimentares saudáveis, qualificar as ações de prevenção e ampliar as estratégias de cuidado na rede pública. A atuação desses profissionais também é fundamental para o enfrentamento de problemas como obesidade, diabetes e hipertensão, além do fortalecimento da segurança alimentar e nutricional.

“Nossa atuação como nutricionistas nas políticas públicas é muito importante para a população, tanto na promoção da alimentação adequada e saudável quanto na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão, além do fortalecimento da segurança alimentar e nutricional”, destaca a nutricionista da Sesau, Neide Cruz.

Voltado a nutricionistas das redes municipal e estadual, profissionais de instituições de ensino, gestores e representantes de entidades parceiras, o seminário será um espaço para discutir os desafios da profissão e compartilhar experiências exitosas desenvolvidas no Estado.

A programação inclui abertura oficial, apresentação cultural, discussão das diretrizes para a atuação do nutricionista na Atenção Primária à Saúde, elaboradas pelo CRN-3, e painel sobre os desafios, as conquistas e as experiências da nutrição nas políticas públicas de Mato Grosso do Sul. O encontro também prestará homenagem a profissionais que contribuíram para a construção dessa trajetória.

As inscrições podem ser realizadas por meio deste LINK.