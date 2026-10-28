Mulher desiste de dar salgado a morador de rua que votou em Lula

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma mulher desistindo de dar um salgado a uma pessoa em situação de vulnerabilidade após descobrir que ela votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, ela conta que comprou o alimento depois de ouvir um pedido de ajuda.

“Cheguei no mercado. Um cara tava vulnerável, sentado na calçada, sujo, me pediu um salgado. ‘Tô com fome, me dá um salgado’. Aí eu falei: ‘Tô sem dinheiro’. Mas entrei, comprei, comprei o salgado. Fiquei com dó”, relatou.

Segundo o autor do vídeo, depois de comprar o alimento, ele perguntou se o homem havia votado no domingo (25) e em quem tinha votado. Ao ouvir que ele escolheu Lula, mudou de ideia. “Então não vou dar. (…) O senhor vai pedir o salgado para o Lula. Não vou dar salgado para o senhor não. O senhor tá nessa situação aí por escolha”, afirmou.

A publicação provocou reações distintas. Enquanto alguns usuários concordaram com a atitude, outros criticaram a decisão de condicionar a ajuda à preferência política de alguém em situação de vulnerabilidade.

Um dos comentários questionou se pessoas que deixam de fazer ações sociais por divergências partidárias realmente ajudam por solidariedade ou em busca de reconhecimento. “A fome não escolhe lado político, e quem precisa de ajuda não pode pagar pelas frustrações de ninguém”, escreveu outro internauta.

Também houve críticas em tom de indignação. “Um pouco mais de empatia e humildade não faz mal a ninguém”, comentou uma usuária. Outros apoiaram a mulher que aparece no vídeo, com mensagens como “Eu faria assim também” e ironias sobre a permanência da pobreza no país. Na legenda da publicação, o autor resumiu sua reação com a frase: “Que loucura, a política mexe com a cabeça das pessoas”.