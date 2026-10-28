Rodovias de MS terão policiamento reforçado durante feriado de Finados

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (30) a Operação Finados 2026 em Mato Grosso do Sul. A fiscalização segue até segunda-feira (2), feriado de Finados, com reforço do policiamento em trechos estratégicos das rodovias federais.

A operação busca prevenir acidentes diante do aumento esperado no fluxo de veículos durante o feriado. Entre as principais infrações fiscalizadas estão ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e falta do cinto de segurança ou de cadeirinhas para crianças.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF manterá ações de combate à criminalidade, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas, de armas e a outros crimes. Segundo a PRF, não haverá restrição de tráfego nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante a operação.

Orientações para viajar com segurança

A PRF recomenda que os motoristas façam uma revisão do veículo antes de pegar a estrada, verificando as condições dos pneus, dos freios e das luzes, além dos níveis de óleo e água.

Também é importante conferir se a documentação do veículo e do condutor está em dia e planejar paradas para descanso a cada duas horas de viagem. A orientação é evitar dirigir com sono ou cansado.

Em caso de chuva ou neblina, os condutores devem reduzir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo da frente. Em situações de emergência nas rodovias federais, o atendimento da PRF pode ser acionado pelo telefone 191.

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