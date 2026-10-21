Prefeitura e escola da nuvem oferecem capacitação gratuita para jovens na área da tecnologia; Confira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Seguem abertas as inscrições para que jovens de 18 a 29 anos participem de formações gratuitas na área de tecnologia, oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Escola da Nuvem. A iniciativa promove capacitação técnica on-line, possibilidade de certificação AWS e suporte de empregabilidade para facilitar a inserção profissional no mercado digital.

O programa de empregabilidade assegura acompanhamento de carreira por até dois anos, cobrindo desde a preparação para processos seletivos até o suporte posterior à contratação. A proposta conecta o aprendizado técnico às exigências das empresas, auxiliando os estudantes a desenvolverem competências comportamentais necessárias para a evolução no setor.

Durante o período de orientação, os participantes recebem suporte para elaborar currículos, fortalecer o perfil no LinkedIn, aprimorar a comunicação, desenvolver a marca pessoal e ampliar a rede de contatos profissionais. O acompanhamento contínuo apoia o estudante em diferentes etapas da trajetória no mercado tecnológico.

O projeto disponibiliza inicialmente as formações “Tech para Todos” e “Fundamentos de Computação em Nuvem 1 e 2”. As aulas ocorrem em ambiente virtual ao vivo com o objetivo de expandir o conhecimento prático. Os interessados devem efetuar a inscrição pelo endereço eletrônico escoladanuvem.org/prefcg.

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