Duas juízas enfrentam sete concorrentes por vaga de desembargador no TJMS

Paridade de gênero tenta abrir espaço em uma Corte com apenas cinco mulheres entre 37 integrantes

A disputa por uma cadeira de desembargador no TJMS reúne nove candidatos, sendo duas juízas e sete juízes. A vaga surgiu com a aposentadoria de Lúcio Raimundo da Silveira, e agora começa a corrida pelo cobiçado assento. Entre os concorrentes estão Eliane de Freitas Lima Vicente e Katy Braun do Prado. Elas enfrentam sete colegas em uma seleção por merecimento, porque chegar ao topo do Judiciário também exige passar pelo concorrido campeonato interno.

O detalhe é que, dos 37 integrantes do tribunal, apenas cinco são mulheres. A paridade de gênero tenta corrigir essa diferença, mostrando que a igualdade ainda precisa de uma forcinha até nos corredores da Justiça. A lista foi aprovada e seguirá para análise do pleno. Enquanto os magistrados avaliam quem merece a promoção, fica a pergunta: quanto tempo ainda será necessário para que a presença feminina deixe de ser exceção nas cadeiras mais altas do Judiciário?