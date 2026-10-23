Dois Irmãos, Bodoquena e Terenos já ultrapassaram 90% de cobertura de esgoto

A região de Aquidauana apresenta avanços na cobertura de esgoto, com três municípios que já ultrapassaram a meta nacional de 90%, ou seja, já universalizaram o serviço. Mais saúde e qualidade de vida para população.

Os resultados são fruto da ampliação da infraestrutura de saneamento em Mato Grosso do Sul, promovida pelo Governo do Estado, por meio dos investimentos realizados pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) .

De acordo com os índices de setembro de 2026, Dois Irmãos do Buriti lidera os resultados da regional, com 97,16% de cobertura de esgoto, seguido por Bodoquena, que alcançou 93,32%, e Terenos, com 90,06%.

Os três municípios já superaram o percentual exigido pelo Marco Legal do Saneamento Básico, sete anos antes do prazo nacional.

A Sanesul mantém o compromisso de ampliar o atendimento em todos os municípios da regional. Em Miranda, o índice já alcança 58,56%, enquanto Anastácio registra 50,14% e Aquidauana apresenta 34,94%.

Com investimentos contínuos e planejamento voltado à infraestrutura, a empresa trabalha para elevar esses índices, estender os serviços de coleta e tratamento de esgoto e garantir que todas as localidades avancem em direção à universalização.

A evolução dos índices está relacionada ao planejamento dos sistemas de esgotamento sanitário, que envolve a implantação de redes coletoras, novas ligações domiciliares, estações elevatórias e estruturas destinadas ao tratamento dos efluentes.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca que o desempenho dos municípios que já ultrapassaram a meta nacional representa uma etapa importante do trabalho desenvolvido no Estado, mas ressalta que a prioridade também está nas localidades que ainda precisam ampliar a cobertura.

“Os resultados mostram que estamos avançando na direção certa, mas nosso compromisso vai além dos municípios que já alcançaram índices elevados. Queremos ampliar o acesso ao saneamento de forma equilibrada, garantindo que os investimentos cheguem também às cidades que ainda apresentam uma cobertura menor. Essa é a determinação do governador Eduardo Riedel”, afirma Renato Marcílio.

O esgotamento sanitário também representa ganhos para a saúde pública e para a preservação ambiental, ao reduzir o descarte inadequado de efluentes e contribuir para a proteção dos rios e demais recursos hídricos.

A ampliação da cobertura de esgoto integra a estratégia do Governo de Mato Grosso do Sul para acelerar os investimentos em saneamento e antecipar as metas nacionais estabelecidas para 2033.

A PPP (Parceria Público-Privada), firmada entre a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal, permite aumentar a capacidade de execução das obras e fortalecer a infraestrutura necessária para acompanhar o crescimento das cidades, contribuindo para a melhoria dos indicadores.

Cobertura avançada

Em setembro de 2026, a Sanesul registrou 81,12% de cobertura de esgoto nas localidades sob sua responsabilidade, índice que demonstra o avanço de Mato Grosso do Sul no setor e reforça a estratégia de colocar o Estado entre os primeiros do país a alcançar as metas de universalização.

Na prática, o planejamento da Sanesul prioriza a melhoria contínua dos serviços e a ampliação da infraestrutura, com investimentos estratégicos para elevar os índices de cobertura e avançar rumo à universalização do saneamento em todos os municípios atendidos.

O Marco Legal do Saneamento estabelece que, até 2033, o atendimento com água potável deverá alcançar 99% da população, enquanto a coleta e o tratamento de esgoto deverão atingir 90%.