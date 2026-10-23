Macaco que se cuide: brasileiro também entende de banana

Da frigideira ao campo, cada banana tem sua missão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Macaco que se cuide, porque o brasileiro também entende de banana! Da prata à nanica, passando pela maçã, ouro e-da-terra, variedade não falta para quem pensa que fruta é tudo igual. A banana-prata tem polpa firme, a nanica é doce e macia, enquanto a banana-maçã se destaca pelo aroma. Já a banana-ouro prova que tamanho não é documento.

Da frigideira ao campo, cada banana tem sua missão

A banana-da-terra costuma ser frita, assada ou cozida. Na cozinha, cada variedade tem sua função; na feira, o consumidor precisa ficar de olho para não levar um susto com os preços. A Embrapa desenvolve cultivares para melhorar a produção e enfrentar doenças. No fim, banana não falta o desafio é encontrar uma que caiba no bolso sem fazer o freguês descascar o orçamento.

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