Jovem tenta desafiar a PM, acelera pelas ruas e acaba derrotado por um quebra-molas

Fuga começou após motociclistas serem flagrados fazendo manobras imprudentes perto de hospital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Queda encerrou a aventura, e motocicleta foi parar no pátio do órgão de trânsito

Em Ivinhema, um jovem de 20 anos resolveu transformar as ruas da cidade em pista de corrida na noite de quinta-feira (22). O problema é que a aventura começou perto do Hospital Municipal, onde três motociclistas foram flagrados em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas. A Polícia Militar deu ordem de parada, com direito a sirene e luzes.

Mas os piloto de motos decidiram ignorar o recado e fugir. Pelo visto, o bom senso ficou estacionado enquanto a adrenalina assumia o guidão. Durante a perseguição, o jovem continuou acelerando por várias ruas, desrespeitando as ordens policiais e colocando pedestres e outros motoristas em risco. A pressa era tanta que ele parecia ter compromisso marcado com a própria imprudência.

Só que a corrida terminou sem troféu: ao passar por outro redutor de velocidade, o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu. Com escoriações leves, recusou atendimento médico e foi levado à delegacia. A moto ganhou uma estadia no pátio do trânsito, enquanto o piloto teve de explicar sua façanha à Polícia Civil.

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