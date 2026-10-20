Alerta sanitário: doença é confirmada em granja de perus em SC

O Ministério da Agricultura confirmou, em 19 de outubro, um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. O anúncio foi feito pelo ministro André de Paula.

Controle sanitário e risco à população

A propriedade abriga cerca de 6 mil aves, que não foram destinadas à produção de carne para consumo. A granja foi interditada, e o trânsito de aves, suspenso. O diagnóstico saiu após análises de amostras coletadas entre 21 de setembro e 14 de outubro pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP). A confirmação ocorreu no domingo (18), durante ações de vigilância sanitária.

Segundo o ministro, produtos avícolas submetidos à inspeção oficial são seguros para o consumo humano. O registro é o primeiro no Brasil desde o foco identificado em 17 de julho de 2024, em Anta Gorda (RS), cuja emergência sanitária foi encerrada em agosto daquele ano.

Restrições comerciais atingem o setor

Em 20 de outubro, o México suspendeu as importações de produtos avícolas brasileiros. Já a China aceitou limitar a suspensão voluntária das exportações de aves a Santa Catarina, após negociação com o governo brasileiro.