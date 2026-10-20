Com serviço universalizado, Bonito e Caracol alcançam 99% de cobertura de esgoto

Bonito e Caracol alcançaram 99% de cobertura de esgoto em setembro de 2026, conforme levantamento da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Os dois municípios estão entre os destaques da região de Jardim, que reúne cidades com índices próximos ou superiores à meta de universalização estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Além de Bonito e Caracol, Porto Murtinho registra 92,35% de cobertura, seguido por Sidrolândia, com 87,27%, e Guia Lopes da Laguna, com 85,47%.

Os resultados ganham relevância diante da realidade brasileira. Segundo o Instituto Trata Brasil, aproximadamente 90 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto, o equivalente a 43,3% da população.

Enquanto a cobertura nacional é de 56,7%, Bonito e Caracol registram índices 42,3 pontos percentuais acima dessa média, considerando os diferentes períodos de referência dos levantamentos.

Turismo e preservação

Em Bonito, um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, a elevada cobertura representa um importante indicador de infraestrutura sanitária, especialmente em um município cuja economia está diretamente ligada ao turismo e à preservação ambiental.

Caracol também figura entre as localidades com maior acesso ao serviço, enquanto Porto Murtinho já ultrapassou o patamar de 90% previsto para 2033. Sidrolândia e Guia Lopes da Laguna, por sua vez, apresentam resultados próximos desse objetivo.

O desempenho desses municípios integra o processo de expansão do saneamento básico em Mato Grosso do Sul, que busca antecipar as metas nacionais de universalização e ampliar o acesso da população à coleta e ao tratamento de esgoto.

Prioridades

A ampliação da infraestrutura sanitária está entre as prioridades do Governo do Estado, que pretende fazer de Mato Grosso do Sul o primeiro estado da federação a antecipar a universalização do saneamento básico.

Por meio da Sanesul, os investimentos contemplam redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias e estruturas de tratamento, com recursos próprios e parcerias para expansão dos serviços. Entre as iniciativas está a PPP (Parceria Público-Privada) com a Ambiental MS Pantanal, que atua na ampliação e operação dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios contemplados pelo contrato.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca a continuidade dos investimentos como fundamental para ampliar o atendimento à população e consolidar os resultados alcançados nas diferentes regiões do Estado. Pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, o Brasil deverá garantir, até 2033, acesso à água potável para 99% da população e à coleta e ao tratamento de esgoto para 90%.