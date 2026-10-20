Onça-pintada domina a Amazônia

Habilidade de nadar, caçar jacarés e circular por florestas inundadas ajuda o maior felino das Américas a explorar diferentes habitats

Milton
Publicado por Milton
Foto: Kirk/Flickr

A onça-pintada (Panthera onca) é uma excelente nadadora e utiliza rios e igarapés para circular pela Amazônia

Sua habilidade permite atravessar cursos d’água e alcançar novas áreas em busca de alimento. A dieta inclui mamíferos e répteis, como jacarés, capturados conforme as oportunidades do ambiente.

Cheias exigem adaptação

Em Mamirauá, no Amazonas, pesquisas registraram onças utilizando árvores durante períodos de inundação. As cheias alteram a distribuição das presas e os caminhos disponíveis na floresta. Como predador de topo, a espécie participa do equilíbrio das relações ecológicas.

A preservação depende da proteção dos rios, das florestas e das áreas alagáveis.

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