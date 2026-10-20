Felipe Massa comemora chegada de Rafael Câmara à Haas na F1

Brasil voltará a ter dois representantes titulares na categoria após dez anos

Felipe Massa celebrou a contratação de Rafael Câmara pela Haas para a temporada 2027 da Fórmula 1 e destacou a importância da notícia para o automobilismo brasileiro. O ex-piloto afirmou que ter dois representantes do país na categoria é motivo de comemoração. Câmara dividirá o grid com Gabriel Bortoleto.

Massa também relembrou o período em que o Brasil ficou sem pilotos titulares na F1, após sua aposentadoria, no fim de 2017. O país voltou a ter representante com a estreia de Bortoleto, em 2025. Para o brasileiro, a presença de Câmara abre espaço para novas oportunidades e aumenta a expectativa de ver a bandeira nacional no lugar mais alto do pódio.

A última vez que o Brasil teve dois pilotos titulares na Fórmula 1 foi em 2016, quando Massa corria pela Williams e Felipe Nasr defendia a Sauber.