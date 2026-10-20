Semu promove capacitação para mulheres indígenas em cerimonial de eventos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu) e da Escola de Capacitação para as Mulheres, realiza nesta quarta-feira (21) e quinta-feira (22) um curso de qualificação profissional em Cerimonial de Eventos na comunidade indígena Marçal de Souza, no bairro Tiradentes. A capacitação será das 14h às 17h, no Memorial da Cultura Indígena.

A capacitação foi articulada pela Prefeitura de Campo Grande em diálogo com as mulheres indígenas da comunidade, considerando as demandas locais por qualificação profissional. Ao todo, 30 participantes já estão confirmadas para a formação.

O curso busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional, incentivar a geração de renda e fortalecer a autonomia das mulheres indígenas, valorizando o protagonismo feminino e as possibilidades de atuação no segmento de eventos.

Considerada a primeira aldeia urbana do Brasil, a comunidade Marçal de Souza é um importante espaço de preservação da cultura e da identidade dos povos indígenas em Campo Grande. A realização da capacitação no território aproxima as ações do poder público das demandas apresentadas pelas próprias moradoras.

Serviço

Curso de qualificação profissional em Cerimonial de Eventos

  • Data: 21 e 22 de outubro
  • Horário:  14h às 17h
  • Local: Memorial da Cultura Indígena, comunidade Marçal de Souza, Rua Terena, s/n, bairro Tiradentes, Campo Grande (MS)
  • Informações e inscrições: (67) 98131-7879
CATEGORIAS:
GERAL

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