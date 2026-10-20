AQUIDAUANA: ESF São Pedro realiza ação especial do Outubro Rosa com orientações sobre a saúde da mulher

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para o cuidado com a saúde da mulher. Reforçando essa importância, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou nesta terça-feira, 20, uma ação especial da campanha Outubro Rosa na Estratégia Saúde da Família (ESF) São Pedro, voltada aos pacientes atendidos pela unidade e à comunidade.

A programação foi preparada para promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem os cuidados com a saúde e a buscarem os serviços de prevenção disponíveis na rede pública.

Durante a ação, os estagiários de Enfermagem da Anhanguera, Luciano Bruno Oliveira e Emanuelle Haubricht, ministraram uma palestra orientativa, abordando informações importantes sobre prevenção, cuidados com a saúde feminina e a importância de estar atenta aos sinais do próprio corpo.

Além das orientações, o encontro proporcionou um momento de acolhimento, integração e confraternização entre a equipe de saúde e os participantes. A manhã também contou com um café da manhã especial, preparado com carinho para receber os pacientes e a comunidade.

A iniciativa integra as ações do Outubro Rosa da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a conscientização da população.

A campanha destaca que cuidar da saúde é um ato de amor e que a prevenção deve fazer parte da rotina. A orientação é que as mulheres mantenham seus exames e consultas em dia e procurem a unidade de saúde para receber informações e orientações adequadas.

Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana – MS. url: https://aquidauana.ms.gov.br/noticia/10037/esf-sao-pedro-realiza-acao-especial-do-outubro-rosa-com-orientacoes-sobre-a-saude-da-mulher