Vias da região central de Campo Grande ganham recapeamento nos próximos dias; Confira 

A prefeitura de Campo Grande em parceria com a Águas Guariroba iniciou nesta semana a execução da primeira parte do pacote de obras que contempla o recapeamento de vias da região central, entre elas a Avenida Primeiro de Maio, com previsão de entrega até o final desta semana.

Ao todo serão 20 quilômetros de asfalto novo, divididos em duas etapas que também incluem toda a extensão das ruas Pedro Celestino, Avenida Madri, Rua Alagoas, Goiás e Paraíba.

“Essas vias já possuem o asfaltamento muito antigo, e não há mais como realizar apenas serviços de tapa-buracos. São obras importantes em vias de grande fluxo e estruturantes da nossa cidade”, explica a prefeita Adriane Lopes.

Diretor Presidente da Agereg Paulo Silva, Prefeita Adriane Lopes e Presidente da Concessinária, Gabriel Buim, analizando o projeto do recapeamento. (Foto: Elias Campos)

“A obra contempla a substituição da tubulação de abastecimento de água, modernizando a infraestrutura em locais que necessitam dessa atualização. Considerando a dimensão da obra e os estudos realizados pela nossa equipe técnica, entendemos que a repavimentação completa do segmento é a alternativa mais adequada. Dessa forma, além de receber uma infraestrutura de abastecimento renovada, a população também será beneficiada com um novo pavimento”, explica o presidente da concessionária, Gabriel Buim.

As obras funcionam como uma contrapartida entre a concessionária de saneamento básico da capital e a prefeitura, como explica o diretor-presente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), Paulo Silva.

“A concessionária é responsável por fazer a pavimentação onde recorda até 50% da via, como nessas regiões há a necessidade de troca de tubulações, é necessário fazer o recapeamento. Essa é uma parceria que atende à população de Campo Grande e, às vezes, o poder privado consegue ter mais agilidade em alguns serviços”, explica o diretor.

Equipes da concessionária fazendo o recapeamento da via (Foto: Elias Campos)

Para o secretário de infraestrutura e serviços públicos, André Brandão, as obras trarão benefícios significativos à população que transita por essas vias, principalmente por causa da idade elevada do asfalto nesses locais.

“O recapeamento da Avenida Primeiro de Maio e de outras vias da região central é um passo importante para a recuperação da malha viária de Campo Grande. Essa parceria com a concessionária se soma ao planejamento da Prefeitura, que prevê novas frentes de recapeamento ainda neste semestre, ampliando as ações de infraestrutura na Capital”, comenta.