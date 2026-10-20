De Três Lagoas para mais de 50 países: DJ Well Thron conquista espaço na música eletrônica

A história de Wellington Arauna, conhecido artisticamente como Well Thron, mostra como talento, persistência e reinvenção podem abrir caminhos na música. Natural de Pernambuco e criado em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, o DJ, cantor e produtor musical já alcança ouvintes em mais de 50 países, com faixas que circulam por diferentes mercados internacionais.

Antes de investir profissionalmente na música eletrônica, Wellington enfrentou uma trajetória marcada pelo trabalho desde a infância. Ainda menino, vendia cocadas e pamonhas pelas ruas e acompanhava a avó nas feiras livres para ajudar no sustento da família. Em Três Lagoas, também desenvolveu sua ligação com a arte por meio do canto, da dança e do teatro na Igreja Peniel.

Ao longo dos anos, conciliou trabalho e estudos, atuou como professor em cursos profissionalizantes vinculados ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e construiu carreira na área de tecnologia e gestão de projetos. A pandemia, o desemprego e os desafios pessoais também fizeram parte de sua trajetória.

Aos 37 anos, em 2026, Wellington decidiu retomar o sonho musical, formou-se como DJ pela Play EDM, em São Paulo, e passou a se dedicar à produção autoral. Inspirado por nomes da música eletrônica internacional, como RÜFÜS DU SOL, Tale of Us e Anyma, desenvolve um trabalho que combina atmosferas cinematográficas, emoções humanas e reflexões sobre identidade e superação.

Entre os lançamentos estão “Heavy Fading Light” e “Before the Music Ends”, músicas que, segundo o artista, vêm conquistando ouvintes em diferentes países. O projeto também prevê novos trabalhos pela gravadora própria, Aethel Records, e a preparação de dois projetos conceituais para 2027: THE ALTER EGO e UNBROKEN.

Mesmo com os planos de expansão internacional, Well∴Thron mantém a ligação com suas origens e com Três Lagoas, cidade onde cresceu e começou a construir sua história.

A trajetória do artista reforça a presença de talentos ligados a Mato Grosso do Sul na música eletrônica e mostra que novos caminhos profissionais podem surgir mesmo depois de anos dedicados a outras áreas.

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