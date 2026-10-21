Nível dos rios apresenta oscilações em MS: Rio Pardo e Rio Dourados registram quedas expressivas

Os níveis dos rios monitorados pela Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) apresentaram oscilações nesta quarta-feira (21). De acordo com o boletim diário houve elevação em pontos do Rio Piquiri/Cuiabá e do Rio Paraguai, enquanto os rios Miranda, Taquari, Pardo e Dourados registraram redução nos níveis.

No Rio Piquiri/Cuiabá, a estação de São José do Piquiri registrou nível de 198 centímetros, dois centímetros acima da medição anterior. Na estação Pousada Taiamã, a cota chegou a 248 centímetros, com elevação de três centímetros.

Já no Rio Paraguai, os níveis apresentaram comportamentos distintos. Em São Francisco, a cota caiu de 433 para 431 centímetros. Em Ladário, passou de 126 para 125 centímetros, enquanto em Porto Esperança houve redução de 70 para 69 centímetros. Em Porto Murtinho, por outro lado, o nível subiu de 316 para 320 centímetros.

No Rio Miranda, a estação de monitoramento registrou queda de 673 para 670 centímetros. No Rio Taquari, em Coxim, a cota recuou de 387 para 382 centímetros.

As reduções mais expressivas foram observadas nos rios Pardo e Dourados. Na estação Fazenda Buriti, o Rio Pardo passou de 613 para 578 centímetros, uma queda de 35 centímetros. Já no Rio Dourados, a medição caiu de 372 para 290 centímetros, uma redução de 82 centímetros em relação ao dia anterior.

Rio Miranda recebeu alerta de cheia na semana passada (Foto: Ricardo Campos Jr)

Monitoramento

Segundo o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, o acompanhamento contínuo dos níveis dos rios é importante para compreender a dinâmica dos cursos d’água e subsidiar as ações de gestão dos recursos hídricos.

Leonardo Sampaio, gerente de Recursos Hídricos do Imasul, explicou o cenário. “O monitoramento diário permite acompanhar as variações dos níveis dos rios e identificar mudanças no comportamento hidrológico em diferentes regiões do Estado. Essas informações são fundamentais para orientar a análise técnica e fortalecer a gestão dos recursos hídricos, especialmente em períodos de variação das condições climáticas”.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destacou a importância do trabalho técnico e da divulgação de informações atualizadas para a gestão ambiental de Mato Grosso do Sul.

“O acompanhamento dos rios é uma ferramenta estratégica para a gestão ambiental de Mato Grosso do Sul. Com informações atualizadas e trabalho técnico permanente, o Imasul contribui para ampliar o conhecimento sobre as condições dos recursos hídricos e subsidiar decisões voltadas à proteção ambiental e ao planejamento do Estado”.

Chuvas recentes

Os dados de precipitação indicam ausência de chuva nas últimas 24 horas nas estações com informações disponíveis. No acumulado de sete dias, foram registrados 29,6 milímetros em Coxim, no Rio Taquari; 25,4 milímetros na Fazenda Buriti, no Rio Pardo; e 15,2 milímetros em São Francisco, no Rio Paraguai.

Para esta quarta-feira (21), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), vinculado à Semadesc, indica predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. Com o aquecimento ao longo do dia, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas, inclusive com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

As condições para chuva e tempestades devem ser mais favoráveis na quinta-feira (22). As temperaturas máximas podem chegar a 37°C a 40°C, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Pantaneira, com umidade relativa do ar entre 20% e 40%.

A Sala de Situação do Imasul conta com 14 estações telemétricas distribuídas por diferentes rios de Mato Grosso do Sul. Os dados permitem acompanhar as condições hidrológicas e subsidiar o monitoramento dos recursos hídricos no Estado.