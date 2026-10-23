Funsat disponibiliza 692 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Agência de Intermediação da Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 692 vagas de emprego em 116 profissões nesta sexta-feira (23), em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 134 empresas contratantes da Capital. A programação inclui vagas para diferentes níveis de experiência, seleções de perfil aberto e 25 oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Entre os destaques do quadro geral estão vagas para analista de logística, analista financeiro, auxiliar de contabilidade, churrasqueiro, comprador, coordenador de serviços de manutenção e mecânico de refrigeração e climatização.

Nas seleções de perfil aberto, modalidade que oferece oportunidades sem exigência de experiência anterior e possibilidade de treinamento remunerado, há vagas em 53 funções. Entre os principais chamados estão atendente de lojas e mercados (20), auxiliar de linha de produção (42), estoquista (8), motorista de caminhão (4), operador de caixa (43) e recepcionista atendente (2).

O painel desta sexta-feira também contempla 25 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas entre as funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria (3), auxiliar de limpeza (2), empacotador à mão (10) e repositor de mercadorias (10).

Onde buscar atendimento

O atendimento regular da Funsat ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, em duas unidades. A sede está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Já o Polo Moreninhas fica na Rua Anacá, 699, na região do Bandeira.

Os serviços de intermediação de mão de obra são gratuitos. Para se candidatar às oportunidades, é necessário manter o cadastro atualizado e passar pela consulta de compatibilidade com os requisitos das vagas disponíveis.

A relação completa de oportunidades pode ser consultada nos canais oficiais da Funsat no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems), além do painel de vagas disponível no portal da Prefeitura de Campo Grande.