Audi transforma Afonso Pena em pista de destruição e deixa jovem gravemente ferida

Família questiona ausência de prisão enquanto vítima grave é levada à Santa Casa

Na madrugada de sexta-feira, a Avenida Afonso Pena virou cenário de destruição com um Audi que trafegava em alta velocidade. O resultado foi um Chevrolet Onix destruído, veículos atingidos e uma jovem de 27 anos gravemente ferida. A força da pancada arrastou o Onix para um terreno, provocou o capotamento e danificou um ponto de ônibus.

O Audi atingiu um Fiat Fastback e outro carro, porque aparentemente uma colisão só não bastava para o estrago da madrugada. A jovem foi arremessada ao asfalto e socorrida pelos Bombeiros, com ferimentos graves. Enquanto a vítima precisava de atendimento médico, o comportamento do motorista após a batida revoltou testemunhas, segundo relato da família.

A irmã do dono do Onix questionou por que o motorista não foi preso. A polícia teria identificado marcas de frenagem, mas a família segue esperando respostas e até o boletim de ocorrência pode levar de 10 a 15 dias úteis para chegar por e-mail.