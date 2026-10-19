Casal Nogueira vai à Paulista reforçar palanque de Flávio Bolsonaro

Rodolfo e Gianni fazem dobradinha política com Flávio Bolsonaro em SP

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Rodolfo e Gianni trocam o cenário sul-mato-grossense pela vitrine política da Avenida Paulista em ato do PL

O deputado federal Rodolfo Nogueira e a deputada estadual eleita Gianni Nogueira marcaram presença no ato político com Flávio Bolsonaro, realizado domingo (18), na Avenida Paulista, em São Paulo. O encontro reuniu aliados em torno do projeto presidencial do senador.

A participação do casal deixa claro de que lado está sua aposta para a disputa nacional. No PL, a movimentação serve para demonstrar unidade entre lideranças e fortalecer a articulação em torno do sobrenome Bolsonaro.

Rodolfo foi reeleito deputado federal com 103.303 votos, enquanto Gianni conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com 36.108 votos. Os números ampliam o peso eleitoral da dupla no cenário político estadual.

Com os mandatos garantidos nas urnas, o casal agora também investe na construção de alianças nacionais. Na política, afinal, não basta conquistar votos em casa: é preciso marcar presença onde o palanque promete ganhar projeção.

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