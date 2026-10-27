Aliados dizem que Trump sinalizou asilo a Flávio Bolsonaro

Senador deve desembarcar na Flórida com a família nesta terça-feira, segundo aliados

A derrota política não teria sido suficiente para Flávio Bolsonaro arrumar as malas. Segundo aliados ouvidos pela CNN Brasil, o senador deixou o país com a família e deve desembarcar na Flórida nesta terça-feira (27), de olho em um possível asilo político. O motivo da pressa seria o temor de ser preso após Alexandre de Moraes, do STF, determinar a retenção de seus passaportes.

Pelo visto, a turbulência política ficou no Brasil, enquanto o destino escolhido oferece praias, sol e a expectativa de proteção americana. De acordo com aliados, o governo Donald Trump teria apoiado a saída e sinalizado a possibilidade de conceder asilo ao senador e à família. Até o momento, porém, trata-se de informações atribuídas a interlocutores, não de uma concessão oficial confirmada.

Enquanto isso, o governo brasileiro acionou autoridades argentinas diante do risco de fuga. A ironia é que, para quem viveu tanto tempo no centro da política nacional, o próximo capítulo pode ser escrito longe de Brasília com a mala pronta e o futuro dependendo de decisões tomadas em Washington.