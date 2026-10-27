Aliados dizem que Trump sinalizou asilo a Flávio Bolsonaro

Aliados afirmam que governo dos EUA apoiou saída do senador do Brasil e sinalizou possível asilo político

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Truth Social (@realDonaldTrump)

Senador deve desembarcar na Flórida com a família nesta terça-feira, segundo aliados

A derrota política não teria sido suficiente para Flávio Bolsonaro arrumar as malas. Segundo aliados ouvidos pela CNN Brasil, o senador deixou o país com a família e deve desembarcar na Flórida nesta terça-feira (27), de olho em um possível asilo político. O motivo da pressa seria o temor de ser preso após Alexandre de Moraes, do STF, determinar a retenção de seus passaportes.

Pelo visto, a turbulência política ficou no Brasil, enquanto o destino escolhido oferece praias, sol e a expectativa de proteção americana. De acordo com aliados, o governo Donald Trump teria apoiado a saída e sinalizado a possibilidade de conceder asilo ao senador e à família. Até o momento, porém, trata-se de informações atribuídas a interlocutores, não de uma concessão oficial confirmada.

Enquanto isso, o governo brasileiro acionou autoridades argentinas diante do risco de fuga. A ironia é que, para quem viveu tanto tempo no centro da política nacional, o próximo capítulo pode ser escrito longe de Brasília com a mala pronta e o futuro dependendo de decisões tomadas em Washington.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

FCMS promove escutas públicas para planejar aplicação de recursos do terceiro ciclo da PNAB

ANELISE PEREIRA - 0
Encontros presenciais em dez cidades-polo vão reunir contribuições do setor cultural para a elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos de 2027. A FCMS (Fundação...
Leia mais

Virada histórica leva Lula ao quarto mandato presidencial

Milton - 0
Virada nas urnas Lula venceu o segundo turno neste domingo (25) e garantiu o quarto mandato presidencial, com 51,78% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou...
Leia mais

Programe-se: feriado prolongado faz órgãos públicos funcionarem até quinta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
Os atendimentos nos órgãos públicos nesta semana vão até quinta-feira (29), devido ao feriado prolongado. O Dia do Servidor Público, considerado ponto facultativo, foi...
Leia mais

PCC transformou prédio residencial em balcão do crime no centro de SP

Milton - 0
Justiça toma edifício conhecido como "prédio do sexo" e condena quatro homens a 12 anos de prisão O mercado imobiliário do crime funcionava a todo...
Leia mais