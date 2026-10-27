PT pede prisão de Flávio Bolsonaro e alerta vermelho da Interpol

Milton
Publicado por Milton
Foto: Andressa Anholete

Passaportes cancelados e suspeita de fuga aumentam pressão sobre senador

A situação de Flávio Bolsonaro ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (27). Deputados do PT pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a prisão preventiva do senador e um alerta vermelho da Interpol. Pelo visto, a novela política ganhou até possibilidade de temporada internacional.

O pedido aponta descumprimento da ordem de entrega dos passaportes e risco de fuga. Aliados da família afirmaram à CNN que Flávio teria viajado aos Estados Unidos com a esposa e as duas filhas, mas a rota não foi confirmada pela reportagem.

Passaportes cancelados e explicações em falta

A Polícia Federal cancelou os passaportes comum e diplomático do senador após o prazo para entrega terminar às 11h. A defesa afirmou que esperava receber os documentos, mas não conseguiu contato com Flávio. Quando o combinado não sai do papel, a dor de cabeça sobra para a Justiça.

Os parlamentares também pediram informações sobre o paradeiro do senador e cooperação com a Argentina para rastrear passageiros e identificar quem contratou o jato citado nas notícias. Flávio nega irregularidades, mas o caso segue sob investigação. Agora, a Justiça tenta esclarecer se houve fuga ou apenas mais uma viagem cercada de perguntas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 27 de outubro de 2026 Dia do aniversário do Presidente Lula: 81 anos. Faltam 59 dias para o Natal. Jacó Breure está preso há 20 dias. Manchetes...
Leia mais

DEC Futsal fica a uma vitória da final da Taça Brasil Sub-15

Milton - 0
Meninas de MS encaram equipe mineira nesta quinta-feira O DEC Futsal está a uma vitória da final da Taça Brasil Feminina Sub-15. Nesta quinta-feira, às...
Leia mais

Enterrada vira pesadelo e Jalen Williams sai de maca na NBA

Milton - 0
Thunder vence, mas perde o sorriso com lesão do astro Jalen Williams protagonizou uma cena dramática na vitória do Oklahoma City Thunder por 108 a...
Leia mais

Naviraí e Dourados abrem nesta segunda-feira escutas públicas com artistas e produtores sobre PNAB

ANELISE PEREIRA - 0
A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) inicia nesta segunda-feira (26), em Naviraí e Dourados, as escutas públicas culturais do terceiro...
Leia mais