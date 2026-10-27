PT pede prisão de Flávio Bolsonaro e alerta vermelho da Interpol

Passaportes cancelados e suspeita de fuga aumentam pressão sobre senador

A situação de Flávio Bolsonaro ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (27). Deputados do PT pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a prisão preventiva do senador e um alerta vermelho da Interpol. Pelo visto, a novela política ganhou até possibilidade de temporada internacional.

O pedido aponta descumprimento da ordem de entrega dos passaportes e risco de fuga. Aliados da família afirmaram à CNN que Flávio teria viajado aos Estados Unidos com a esposa e as duas filhas, mas a rota não foi confirmada pela reportagem.

Passaportes cancelados e explicações em falta

A Polícia Federal cancelou os passaportes comum e diplomático do senador após o prazo para entrega terminar às 11h. A defesa afirmou que esperava receber os documentos, mas não conseguiu contato com Flávio. Quando o combinado não sai do papel, a dor de cabeça sobra para a Justiça.

Os parlamentares também pediram informações sobre o paradeiro do senador e cooperação com a Argentina para rastrear passageiros e identificar quem contratou o jato citado nas notícias. Flávio nega irregularidades, mas o caso segue sob investigação. Agora, a Justiça tenta esclarecer se houve fuga ou apenas mais uma viagem cercada de perguntas.