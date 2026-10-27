Coronel David reafirma oposição ao governo Lula e defende investimentos na Saúde e rodovias de MS

O deputado estadual Coronel David (PL) avaliou o cenário das eleições presidenciais e os desafios da oposição ao governo federal durante entrevista ao programa Cara a Cara com Squinelo, nesta terça-feira (27). O parlamentar também abordou o combate às facções criminosas em Mato Grosso do Sul e a necessidade de investimentos na Saúde e recuperação de rodovias estaduais.

Ao comentar o cenário político nacional, David defendeu que o PL mantenha sua atuação firme de oposição ao governo Lula, com fiscalização das ações federais, cobrança pelo cumprimento das promessas de campanha e posicionamento contrário ao aumento de impostos para a população.

Combate às facções

Com mais de 30 anos de atuação na Polícia Militar, incluindo cinco anos como comandante-geral da corporação, Coronel David defendeu o fortalecimento da inteligência policial e a integração entre as forças de segurança para combater as organizações criminosas.

“As polícias não vão recuar. Não podemos permitir que aqui no Mato Grosso do Sul a gente tenha facções tomando conta de território”, afirmou. O deputado também destacou a importância de investimentos em estrutura e parcerias para ampliar a capacidade de enfrentamento ao crime organizado.

Recuperação de rodovias

Coronel David chamou a atenção para as condições das rodovias estaduais e citou como exemplo a MS-480 e MS-134, na região do Vale do Ivinhema. Segundo ele, as demandas fazem parte do escopo que integram seu trabalho parlamentar e já foram encaminhadas ao governo estadual diante dos impactos das condições das estradas para motoristas, produtores rurais e a economia regional.

O parlamentar também defendeu investimentos em infraestrutura e qualificação profissional para acompanhar a expansão industrial e fortalecer o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Trajetória na PM

Durante a entrevista, o deputado relembrou a influência do pai, subtenente da Polícia Militar, em sua escolha profissional. Coronel David Ingressou na corporação em 1984 e assumiu o comando-geral da PM de Mato Grosso do Sul em 2009, função que exerceu por cinco anos.

A experiência na segurança pública, segundo o deputado, continua sendo uma das principais referências de sua atuação parlamentar, com foco na proteção da população e no fortalecimento das instituições.