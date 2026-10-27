Coronel David reafirma oposição ao governo Lula e defende investimentos na Saúde e rodovias de MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Coronel David (PL) avaliou o cenário das eleições presidenciais e os desafios da oposição ao governo federal durante entrevista ao programa Cara a Cara com Squinelo, nesta terça-feira (27). O parlamentar também abordou o combate às facções criminosas em Mato Grosso do Sul e a necessidade de investimentos na Saúde e recuperação de rodovias estaduais.

Ao comentar o cenário político nacional, David defendeu que o PL mantenha sua atuação firme de oposição ao governo Lula, com fiscalização das ações federais, cobrança pelo cumprimento das promessas de campanha e posicionamento contrário ao aumento de impostos para a população.

Combate às facções

Com mais de 30 anos de atuação na Polícia Militar, incluindo cinco anos como comandante-geral da corporação, Coronel David defendeu o fortalecimento da inteligência policial e a integração entre as forças de segurança para combater as organizações criminosas.

“As polícias não vão recuar. Não podemos permitir que aqui no Mato Grosso do Sul a gente tenha facções tomando conta de território”, afirmou. O deputado também destacou a importância de investimentos em estrutura e parcerias para ampliar a capacidade de enfrentamento ao crime organizado.

Recuperação de rodovias

Coronel David chamou a atenção para as condições das rodovias estaduais e citou como exemplo a MS-480 e MS-134, na região do Vale do Ivinhema. Segundo ele, as demandas fazem parte do escopo que integram seu trabalho parlamentar e já foram encaminhadas ao governo estadual diante dos impactos das condições das estradas para motoristas, produtores rurais e a economia regional.

O parlamentar também defendeu investimentos em infraestrutura e qualificação profissional para acompanhar a expansão industrial e fortalecer o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Trajetória na PM

Durante a entrevista, o deputado relembrou a influência do pai, subtenente da Polícia Militar, em sua escolha profissional. Coronel David Ingressou na corporação em 1984 e assumiu o comando-geral da PM de Mato Grosso do Sul em 2009, função que exerceu por cinco anos.

A experiência na segurança pública, segundo o deputado, continua sendo uma das principais referências de sua atuação parlamentar, com foco na proteção da população e no fortalecimento das instituições.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia Científica leva novo RG a pessoas com deficiência em casa de acolhimento da Capital

ANELISE PEREIRA - 0
Nove moradores de residência inclusiva em Campo Grande receberam o documento sem precisar sair de casa Sair de casa para tirar um documento pode ser...
Leia mais

Na esperança de uma vida melhor, migrantes encontram apoio no Centro de Atendimento do Estado

ANELISE PEREIRA - 0
Quem deixa a sua terra em busca de dignidade, trabalho e segurança para a família, precisa enfrentar barreiras sociais, econômicas e culturais, aprender um...
Leia mais

Você sabia que o mel de abelha sem ferrão pode custar até R$ 2,5 mil o quilo? Em Campo Grande tem!

ANELISE PEREIRA - 0
Quando se fala em abelha, a imagem que prontamente vem à cabeça é um bichinho amarelo e preto (ou marrom), com o temido ferrão...
Leia mais

Ronilço propõe entrega da Medalha Bons Exemplos

Milton - 0
Palestras, histórias inspiradoras e reconhecimento entram na programação A Câmara Municipal de Campo Grande vai reservar o plenário para celebrar quem faz o bem. No...
Leia mais