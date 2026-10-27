Vereador Veterinário Francisco cobra qualidade na operação tapa-buracos em Campo Grande

Buracos voltam antes mesmo de a população comemorar o reparo

Na Cidade Morena, o asfalto anda com prazo de validade menor que promessa de campanha. Durante a sessão desta terça-feira (27), o vereador Veterinário Francisco cobrou fiscalização e qualidade na operação tapa-buracos de Campo Grande.

O parlamentar questionou o secretário da Sisep, André de Moura Brandão, após identificar problemas em diferentes pontos da Capital. Em alguns locais, o buraco reaparece depois do reparo, como se o serviço tivesse apenas dado uma pausa.

Cidade dos Ipês perde espaço para a dos buracos

Francisco defendeu acompanhamento rigoroso das equipes e cobrou responsabilidade com o dinheiro público. Afinal, se o contribuinte paga pelo conserto, o mínimo esperado é que o asfalto não desista na primeira chuva ou no primeiro sinal de desgaste.

O vereador lembrou que Campo Grande já foi conhecida como Cidade Morena e Cidade dos Ipês, mas agora enfrenta a fama nada orgulhosa de Cidade dos Buracos. Enquanto isso, a população segue desviando das crateras e esperando que a prefeitura transforme remendos em soluções duradouras.