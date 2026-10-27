Vereador Veterinário Francisco cobra qualidade na operação tapa-buracos em Campo Grande

Parlamentar aponta falhas nos reparos e cobra fiscalização para evitar que buracos reapareçam nas mesmas vias

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Buracos voltam antes mesmo de a população comemorar o reparo

Na Cidade Morena, o asfalto anda com prazo de validade menor que promessa de campanha. Durante a sessão desta terça-feira (27), o vereador Veterinário Francisco cobrou fiscalização e qualidade na operação tapa-buracos de Campo Grande.

O parlamentar questionou o secretário da Sisep, André de Moura Brandão, após identificar problemas em diferentes pontos da Capital. Em alguns locais, o buraco reaparece depois do reparo, como se o serviço tivesse apenas dado uma pausa.

Cidade dos Ipês perde espaço para a dos buracos

Francisco defendeu acompanhamento rigoroso das equipes e cobrou responsabilidade com o dinheiro público. Afinal, se o contribuinte paga pelo conserto, o mínimo esperado é que o asfalto não desista na primeira chuva ou no primeiro sinal de desgaste.

O vereador lembrou que Campo Grande já foi conhecida como Cidade Morena e Cidade dos Ipês, mas agora enfrenta a fama nada orgulhosa de Cidade dos Buracos. Enquanto isso, a população segue desviando das crateras e esperando que a prefeitura transforme remendos em soluções duradouras.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Zé Teixeira cobra ações urgentes na MS-141 e recuperação de ponte na área rural

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou solicitações ao Governo do Estado para garantir a segurança no trânsito e o escoamento da produção rural...
Leia mais

Zé Teixeira cobra recuperação de acesso à escola rural em CG

Milton - 0
Garantir o direito de ir e vir e a segurança dos estudantes que residem no campo é a prioridade da indicação apresentada pelo deputado...
Leia mais

“Operação Máscara” de Crédito prende casal por fraudes contra idosos e indígenas

Milton - 0
Polícia apreendeu contratos, computadores e documentos em Caarapó A Polícia Civil prendeu preventivamente um casal investigado por fraudes bancárias contra idosos, indígenas e pessoas vulneráveis,...
Leia mais

Papy destaca avanço da CPI  do Transporte Coletivo

Milton - 0
Cade aprova venda, enquanto população aguarda melhorias de verdade A CPI do Transporte Coletivo fez barulho, produziu mais de 800 páginas e escancarou problemas que...
Leia mais