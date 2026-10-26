Deputado Zé Teixeira pede asfalto em Nova Andradina e policiamento em Bonito

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para garantir investimentos em infraestrutura e reforço na segurança pública do interior do Estado. O parlamentar solicitou ao Governo do Estado a retomada urgente das obras de pavimentação no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e o aumento do policiamento ostensivo no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

Em Nova Casa Verde, a paralisação dos serviços na Avenida Dilson Casarotto e a retirada dos maquinários do local trouxeram apreensão aos moradores. A via concentra um fluxo diário intenso de veículos e pedestres, impulsionado pela instalação do maior supermercado da localidade. A falta de pavimentação causa transtornos constantes à população, gerando acúmulo de lama durante as chuvas e poeira nos períodos de estiagem, o que compromete o acesso ao comércio e às residências. Diante do cenário, Zé Teixeira acionou a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) para apurar a situação e viabilizar a conclusão do asfalto na região.

Já no Distrito de Águas do Miranda, o pedido atende às demandas encaminhadas pela vereadora Isa Marcondes, de Dourados, para conter o aumento de ocorrências e conflitos na região, especialmente na reta final da temporada de pesca. Dirigida à Segov e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a solicitação prevê a intensificação das rondas preventivas para proteger moradores e frequentadores. O deputado também requereu a verificação da área doada pela Prefeitura de Bonito ao Governo do Estado, visando a futura construção de um posto policial permanente no distrito.