Deputado Zé Teixeira pede asfalto em Nova Andradina e policiamento em Bonito

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para garantir investimentos em infraestrutura e reforço na segurança pública do interior do Estado. O parlamentar solicitou ao Governo do Estado a retomada urgente das obras de pavimentação no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e o aumento do policiamento ostensivo no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

Em Nova Casa Verde, a paralisação dos serviços na Avenida Dilson Casarotto e a retirada dos maquinários do local trouxeram apreensão aos moradores. A via concentra um fluxo diário intenso de veículos e pedestres, impulsionado pela instalação do maior supermercado da localidade. A falta de pavimentação causa transtornos constantes à população, gerando acúmulo de lama durante as chuvas e poeira nos períodos de estiagem, o que compromete o acesso ao comércio e às residências. Diante do cenário, Zé Teixeira acionou a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) para apurar a situação e viabilizar a conclusão do asfalto na região.

Já no Distrito de Águas do Miranda, o pedido atende às demandas encaminhadas pela vereadora Isa Marcondes, de Dourados, para conter o aumento de ocorrências e conflitos na região, especialmente na reta final da temporada de pesca. Dirigida à Segov e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a solicitação prevê a intensificação das rondas preventivas para proteger moradores e frequentadores. O deputado também requereu a verificação da área doada pela Prefeitura de Bonito ao Governo do Estado, visando a futura construção de um posto policial permanente no distrito.

Foto: Divulgação
CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Estudiantes elimina Fla, e Palmeiras disputa o tetra da América

Milton - 0
Flamengo desperdiça três cobranças e deixa 70 mil torcedores com cara de poucos amigos O Flamengo tinha estádio lotado, torcida empolgada e vantagem numérica em...
Leia mais

Idoso é encontrado morto em terreno ermo no Jardim Veraneio

Milton - 0
Corpo foi encontrado no Jardim Veraneio, próximo ao macroanel rodoviário A violência voltou a mostrar suas garras em Campo Grande. Odair de Sousa (57) foi...
Leia mais

Zé Teixeira cobra recuperação de acesso à escola rural em CG

Milton - 0
Garantir o direito de ir e vir e a segurança dos estudantes que residem no campo é a prioridade da indicação apresentada pelo deputado...
Leia mais

Vias da região central de Campo Grande ganham recapeamento nos próximos dias; Confira 

ANELISE PEREIRA - 0
A prefeitura de Campo Grande em parceria com a Águas Guariroba iniciou nesta semana a execução da primeira parte do pacote de obras que...
Leia mais