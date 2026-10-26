Professor Juari propõe homenagem a defensores da primeira infância

Solenidade proposta por Professor Juari ocorre nesta segunda-feira, às 19h

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta segunda-feira (26), às 19h, uma sessão solene para entregar a Medalha “Amigos da Primeira Infância” a pessoas e instituições que se destacaram na defesa dos direitos das crianças. A iniciativa é do vereador Professor Juari, presidente da Comissão de Educação, que defende proteção, saúde, acolhimento e oportunidades para os pequenos.

Afinal, medalha no peito é bonita, mas infância protegida exige muito mais do que cerimônia e fotografia oficial. Segundo o parlamentar, investir na primeira infância significa investir no futuro da cidade. A frase é bonita e difícil de contestar: nenhuma criança deveria precisar esperar o futuro chegar para ter acesso ao básico.

A primeira infância compreende os seis primeiros anos de vida, conforme a Lei nº 13.257/2016. Agora, o desafio é fazer com que saúde, educação e assistência social caminhem juntas durante os outros 364 dias do ano, quando não há solenidade no plenário.