FFMS treina 83 árbitros para a Copa MS

Treinamento intensivo promete melhorar decisões, mas o teste de verdade será dentro das quatro linhas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Maria Eduarda Paes/FFMS

A FFMS reuniu 83 árbitros e assistentes para um treinamento de olho na Copa MS, que começa nesta quarta-feira (28). Afinal, apitar futebol parece fácil até a bola rolar, os jogadores reclamarem e a torcida descobrir que também entende de regra. O encontro teve aulas teóricas, atividades práticas, análise de vídeos e atualização das regras. É quase uma revisão geral antes de colocar a arbitragem em campo, onde cada decisão pode render aplausos de um lado e uma coleção de palavrões do outro.

O diretor-presidente da Comissão de Arbitragem, Augusto Domingos Borges Ortega, garante que a preparação é contínua. Esta foi a terceira edição do treinamento em 2026, e janeiro já tem novo encontro previsto. Pelo visto, estudar nunca é demais quando o assunto é sobreviver aos 90 minutos sob pressão.

Na quarta-feira, Dourados AC enfrenta o Sete de Setembro, às 15h, no Douradão. À noite, às 19h30, São Gabriel EC recebe o União ABC, no Jacques da Luz, em Campo Grande. Agora, resta saber se toda essa preparação vai resultar em arbitragem tranquila ou em mais uma rodada de reclamações. Porque, no futebol, o juiz pode até estudar o livro de regras inteiro, mas basta um pênalti duvidoso para a arquibancada pedir a revisão da própria existência.

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