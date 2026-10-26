Enterrada vira pesadelo e Jalen Williams sai de maca na NBA

Falta termina em cena assustadora

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Thunder vence, mas perde o sorriso com lesão do astro

Jalen Williams protagonizou uma cena dramática na vitória do Oklahoma City Thunder por 108 a 101 sobre o Los Angeles Clippers, neste domingo. Na tentativa de uma enterrada, sofreu uma falta de Derrick Jones Jr. e caiu de maneira desajeitada sobre a perna esquerda.

A jogada que deveria levantar a torcida terminou com o ginásio apreensivo. Williams recebeu atendimento em quadra e precisou sair de maca, com a parte inferior da perna imobilizada.

O susto também abalou os companheiros. Shai Gilgeous-Alexander, principal estrela do Thunder, não segurou a emoção e chegou a chorar. A partida ficou interrompida por cerca de cinco minutos, porque, naquele momento, o placar deixou de ser a principal preocupação.

Até agora, não há diagnóstico oficial nem previsão de retorno. O jogador fez sinal positivo com os polegares ao deixar a quadra, mas o gesto não substitui os exames. Na NBA, até uma enterrada pode cobrar um preço alto demais.

Foto: Joshua Gateley/Getty Images
CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Projeto de Jamilson Name contra a violência à mulher avança na ALEMS

Milton - 0
roposta de Jamilson Name prevê ações de conscientização em estádios e arenas esportivas. O Projeto de Lei 23/2026, apresentado pelo deputado estadual Jamilson Name (PP),...
Leia mais

Outubro Rosa leva prevenção e acolhimento às servidoras da Sesau

ANELISE PEREIRA - 0
Cuidar de quem dedica a rotina ao atendimento da população é a proposta da ação Gersau Delas, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau)...
Leia mais

Com transmissão ao vivo, jovens de MS terão aulão gratuito de Redação e Biologia com foco no Enem

ANELISE PEREIRA - 0
Iniciativa da Secretaria da Cidadania terá professores da UFMS, tira-dúvidas e transmissão ao vivo para os 79 municípios A SEC (Secretaria de Estado da Cidadania),...
Leia mais

Touro Hereford chega a R$ 186 mil na Farm Show

Milton - 0
Animal supera marca anterior de R$ 132 mil e chama atenção pela qualidade genética Valorização recorde Um touro Hereford alcançou avaliação de R$ 186 mil...
Leia mais