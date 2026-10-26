Enterrada vira pesadelo e Jalen Williams sai de maca na NBA

Thunder vence, mas perde o sorriso com lesão do astro

Jalen Williams protagonizou uma cena dramática na vitória do Oklahoma City Thunder por 108 a 101 sobre o Los Angeles Clippers, neste domingo. Na tentativa de uma enterrada, sofreu uma falta de Derrick Jones Jr. e caiu de maneira desajeitada sobre a perna esquerda.

A jogada que deveria levantar a torcida terminou com o ginásio apreensivo. Williams recebeu atendimento em quadra e precisou sair de maca, com a parte inferior da perna imobilizada.

O susto também abalou os companheiros. Shai Gilgeous-Alexander, principal estrela do Thunder, não segurou a emoção e chegou a chorar. A partida ficou interrompida por cerca de cinco minutos, porque, naquele momento, o placar deixou de ser a principal preocupação.

Até agora, não há diagnóstico oficial nem previsão de retorno. O jogador fez sinal positivo com os polegares ao deixar a quadra, mas o gesto não substitui os exames. Na NBA, até uma enterrada pode cobrar um preço alto demais.