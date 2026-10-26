Naviraí e Dourados abrem nesta segunda-feira escutas públicas com artistas e produtores sobre PNAB

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) inicia nesta segunda-feira (26), em Naviraí e Dourados, as escutas públicas culturais do terceiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A proposta é ouvir artistas, produtores, gestores, coletivos e organizações culturais para subsidiar a elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) de 2027.

Os dois primeiros encontros serão conduzidos pelo diretor-presidente da FCMS, Edu Mendes, e pela coordenadora da Pantanal Film Commission, Ana Ostapenko. Em Naviraí, a escuta começa às 14h, na Rua Hilda, nº 203, no bairro Boa Vista. Em Dourados, a atividade será às 18h, na Rua Antônio Emílio de Figueiredo, nº 2445.

As reuniões abrem uma programação organizada em dez cidades-polo, com mobilização regional voltada aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo é identificar as necessidades dos diferentes territórios e segmentos culturais, avaliar dificuldades de acesso ao fomento e receber propostas para os próximos instrumentos de seleção.

Para Edu Mendes, a participação dos trabalhadores da cultura é fundamental para que o planejamento dos recursos considere a realidade de quem atua nos municípios, “construir o PAR exige conhecer as necessidades de quem faz cultura em cada território. As escutas nos ajudam a identificar prioridades, compreender as dificuldades de acesso e planejar formatos de apoio mais adequados à realidade dos artistas e produtores. Queremos que essas contribuições orientem a aplicação dos recursos, com transparência e atenção à diversidade cultural de MS”.

Participação regional

A escuta de Naviraí reúne também participantes de Juti, Itaquiraí, Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Iguatemi, Sete Quedas, Tacuru e Novo Horizonte do Sul.

Em Dourados, são convidados representantes de Caarapó, Itaporã, Maracaju, Douradina, Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados, Jateí, Deodápolis, Laguna Carapã e Rio Brilhante.

Podem participar pessoas físicas que atuam na cultura, coletivos não formalizados, pessoas jurídicas de natureza ou finalidade cultural, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e iniciativas da economia solidária voltadas ao setor, além de gestores públicos.

Durante os encontros, os participantes poderão apresentar demandas e sugestões relacionadas à criação, produção, circulação, formação, memória, preservação e acesso às oportunidades de fomento.

Contribuições para o planejamento

As manifestações serão registradas, analisadas e sistematizadas em relatório final, que servirá de base para a construção do PAR e auxiliará a definição de objetos, formatos, valores e critérios dos futuros chamamentos públicos estaduais.

A participação nas escutas não representa inscrição ou garantia de recebimento de recursos e não impede os interessados de concorrer aos editais que serão lançados.

Além de Naviraí e Dourados, a programação prevê encontros em Nova Andradina, Chapadão do Sul, Bonito, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas, até 3 de novembro.

Serviço

Escuta Pública Cultural — PNAB Ciclo 3 | Naviraí

Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026

Horário: 14h

Local: Rua Hilda, nº 203, bairro Boa Vista

Escuta Pública Cultural — PNAB Ciclo 3 | Dourados

Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026

Horário: 18h

Local: Rua Antônio Emílio de Figueiredo, nº 2445