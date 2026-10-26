Estádio ganha pintura e fica pronto para receber a bola e a torcida

Gramado, vestiários e cabines recebem cuidados; agora, falta a bola rolar

O Estádio Jacques da Luz passou por uma repaginada para a estreia da Copa MS, nesta quarta-feira (28), em Campo Grande. A FFMS vistoriou o local e apresentou melhorias que prometem deixar atletas e torcedores mais bem acomodados. Teve pintura nos vestiários, manutenção do gramado, ajustes nas cabines de imprensa e bancos de reservas.

Pelo visto, a casa ganhou um trato para receber as visitas, porque futebol também precisa de endereço apresentável.

Na arquibancada, a expectativa é por futebol de verdade

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, acompanhou a vistoria ao lado de dirigentes esportivos e profissionais da imprensa. A entidade diz que as mudanças reforçam a segurança e melhoram a estrutura para quem entra em campo e quem fica na torcida. Agora, o Jacques da Luz se prepara para receber São Gabriel e CE União ABC.

Com a pintura em dia e o gramado cuidado, resta saber se o espetáculo dentro das quatro linhas vai acompanhar a arrumação feita fora delas.