Estádio ganha pintura e fica pronto para receber a bola e a torcida

Vistoria da FFMS destaca melhorias no Jacques da Luz às vésperas da Copa MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ida Garcia

Gramado, vestiários e cabines recebem cuidados; agora, falta a bola rolar

O Estádio Jacques da Luz passou por uma repaginada para a estreia da Copa MS, nesta quarta-feira (28), em Campo Grande. A FFMS vistoriou o local e apresentou melhorias que prometem deixar atletas e torcedores mais bem acomodados. Teve pintura nos vestiários, manutenção do gramado, ajustes nas cabines de imprensa e bancos de reservas.

Pelo visto, a casa ganhou um trato para receber as visitas, porque futebol também precisa de endereço apresentável.

Na arquibancada, a expectativa é por futebol de verdade

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, acompanhou a vistoria ao lado de dirigentes esportivos e profissionais da imprensa. A entidade diz que as mudanças reforçam a segurança e melhoram a estrutura para quem entra em campo e quem fica na torcida. Agora, o Jacques da Luz se prepara para receber São Gabriel e CE União ABC.

Com a pintura em dia e o gramado cuidado, resta saber se o espetáculo dentro das quatro linhas vai acompanhar a arrumação feita fora delas.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Assembleia aprova projeto de Lia Nogueira que amplia proteção a pessoas com fissura labiopalatina

Milton - 0
Uma condição que pode comprometer funções essenciais, exigir anos de tratamento e criar barreiras à inclusão passa a ter um caminho mais claro na...
Leia mais

Máquina furtada vira “negócio da China”, mas a Polícia Civil bate à porta

Milton - 0
Anúncios entregaram o equipamento furtado da Águas de Guariroba; comprador pagou abaixo do preço de mercado e agora responderá por receptação culposa Comprar barato pode...
Leia mais

Professor da UEMS é preso por fraude de R$ 102 mil em seguro de caminhonete

Milton - 0
Hilux estava escondida sob lona e sem placas Um professor universitário da UEMS, em Paranaíba, foi preso em Jales, interior de São Paulo, suspeito de...
Leia mais

Escama de peixe sai do lixo e entra na mira da medicina

Milton - 0
Pesquisa aposta em biomateriais, mas ainda depende de testes de segurança e eficácia Em São Luís (MA), as escamas de peixe estão cansadas de terminar...
Leia mais