Nova graduação capacita servidores para melhorar gestão pública e atender melhor a população

A qualificação dos servidores públicos é um investimento que beneficia toda a sociedade. Na Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), 35 servidores estão cursando graduação em Gestão Pública, uma oportunidade de ampliar conhecimentos, desenvolver habilidades e aplicar novos aprendizados na rotina profissional.

Viabilizada com o apoio da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), a iniciativa reforça a importância da formação continuada para aprimorar a gestão e os serviços prestados à população.

No Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, as histórias de duas participantes mostram como a oportunidade pode transformar a trajetória profissional e contribuir para o atendimento aos cidadãos.

Lotada no Procon Estadual, Isabel Cristina Morais de Oliveira trabalha como secretária de uma Superintendência e está realizando sua primeira graduação. Para ela, a experiência tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. “A gente não pode deixar as oportunidades passarem. Cada dia você tem que ter conhecimento. Você não pode ficar parado só numa coisa. Tem que crescer profissionalmente”, afirma.

Isabel conta que, apesar de imaginar que a faculdade seria mais difícil, tem conseguido acompanhar as disciplinas e participar das atividades. Ela também destaca a importância de levar os conhecimentos adquiridos para a prática profissional. “A gente já mexe com essa parte de gestão pública, então está tendo mais conhecimento e aprendendo a colocar em prática”, relata.

Servidoras Lyana Barbosa e Isabel Cristina Morais fazem graduação em Gestão Pública

A experiência também tem contribuído para o trabalho de Lyana Barbosa Vieira, da Caorc (Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados), onde atua no atendimento a migrantes internacionais, auxiliando na regularização migratória.

Antes de ingressar no serviço público, ela trabalhava na iniciativa privada e encontrou na graduação uma oportunidade de compreender melhor o funcionamento da administração pública. “Eu aproveitei porque gosto de estudar. Quando abriu a vaga, falei ‘eu quero fazer’. Como trabalhava na área privada, não tinha tanto conhecimento da questão do governo, e isso me ajudou bastante”, explica.

Para Lyana, a formação tem impacto direto no cotidiano profissional, especialmente na assistência prestada aos migrantes. A estudante destaca que o curso estimula a aplicação prática dos conteúdos e que a modalidade de ensino permite conciliar trabalho, estudos e vida familiar, com atividades on-line e avaliações presenciais.

As duas servidoras estão no terceiro semestre da graduação pela Faculdade Insted, com duração de dois anos e conclusão prevista para junho de 2027.