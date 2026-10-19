Flávio ataca Lula, mas checagem aponta 16 declarações problemáticas

Checagem identificou três afirmações falsas e outras 13 imprecisas entre as falas do senador

Milton
Publicado por Milton
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Flávio ataca Lula, mas tropeça nos fatos em debate na Band

Flávio Bolsonaro (PL) foi para cima de Lula no debate da Band, realizado domingo (18), mas nem todas as acusações resistiram à checagem. Levantamento do Ranking dos Políticos apontou problemas em 16 das 29 declarações verificáveis do senador: três falsas e 13 imprecisas. Na segurança pública, Flávio falou em recorde de criminalidade, apesar de dados apontarem a menor taxa de mortes violentas desde 2012.

O senador também apresentou informações questionáveis sobre armas, dívida pública e juros. As acusações incluíram ainda gastos de Lula e Janja com viagens e supostos pagamentos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. Checagens do Aos Fatos e da Agência Lupa contestaram outras declarações feitas durante o confronto.

Lula também não saiu ileso: o mesmo levantamento classificou nove de suas 47 falas analisadas como falsas e outras 23 como imprecisas. No duelo televisivo, sobrou acusação para os dois lados e serviço para quem precisa separar discurso político de informação verificável.

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