GCM capacita mais 30 guardas para uso de armas não letais  

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande iniciou, nesta segunda-feira (26), a etapa de treinamento prático e teórico com armas não letais para os 30 candidatos aprovados no curso de formação de novos agentes. Convocados em agosto pela administração municipal, os alunos aprendem a operar equipamentos de menor potencial ofensivo para atuar de forma técnica e preventiva nas diferentes demandas da segurança pública comunitária.

A instrução apresenta aos futuros guardas equipamentos como espargidores de pimenta, gás lacrimogêneo e variados tipos de granadas, detalhando as especificações técnicas, a finalidade de cada recurso e a legislação referente ao uso proporcional da força. Durante as atividades, os participantes realizam simulações individuais e coletivas para exercitar a tomada de decisão sobre em quais circunstâncias operacionais cada item deve ser aplicado.

O subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, inspetor Alexandre Pedroso, ressaltou a relevância do aprendizado prático na consolidação das diretrizes de trabalho da corporação.

“Os alunos estão avançando para uma fase importante da preparação. O treinamento com armas não letais permite trabalhar os procedimentos e o uso responsável desses equipamentos, dentro da formação que eles vêm recebendo. A formação combina aulas teóricas e práticas para que os futuros guardas estejam preparados para as diferentes situações do serviço e entendam a responsabilidade de atuar em nome da população”, disse o inspetor Pedroso.

Com carga horária superior a 760 horas, o curso de preparação aborda disciplinas essenciais para o exercício da função pública. Além do manuseio de equipamentos não letais, a grade curricular abrange técnicas de abordagem, defesa pessoal, controle de distúrbios, legislação de trânsito, educação ambiental, ética no serviço público e conteúdos voltados à proteção e defesa da mulher, incluindo as diretrizes da Lei Maria da Penha.

A capacitação dos novos 30 agentes faz parte dos investimentos municipais no setor de segurança pública em Campo Grande, que ultrapassam R$ 13 milhões aplicados na aquisição de novas viaturas, renovação de equipamentos e ampliação do efetivo nas ruas.