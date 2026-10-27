Governo prorroga subsídio do diesel por mais 30 dias

Benefício de R$ 2,12 por litro custa R$ 1,6 bilhão e tenta conter a pressão do petróleo

Milton
Publicado por Milton
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Consumo bilionário de diesel preocupa produtores e transportadores, com reflexos no preço dos alimentos

O governo federal prorrogou por mais 30 dias a subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel, numa tentativa de segurar os efeitos da instabilidade internacional do petróleo. Afinal, trator não funciona com discurso bonito, e caminhão não entrega safra movido a esperança. A agropecuária consumiu cerca de 9,3 bilhões de litros de diesel em 2025.

Com máquinas e caminhões bebendo combustível sem parar, qualquer aumento vira dor de cabeça para o produtor e ameaça de frete mais caro para todo mundo. O governo estima gastar R$ 1,6 bilhão com a medida, financiada por receitas extraordinárias do petróleo. É dinheiro público tentando apagar um incêndio que pode começar no campo e terminar no supermercado.

No fim, o diesel ganha desconto por mais um mês, mas ninguém garante que a conta não reapareça disfarçada no preço dos alimentos. No Brasil, até o combustível subsidiado precisa correr contra o relógio.

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