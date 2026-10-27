Sem isca, pescador apela para o lanche e fisga peixão

Francesês usou o próprio lanche para atrair siluro de 2,30 metros; depois de meia hora de luta, o grandalhão voltou para o rio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Peixe mordeu, mas não virou jantar
Sem iscas e depois de horas tentando fisgar alguma coisa, o francês Christophe, de 45 anos, resolveu arriscar o próprio jantar. No rio Ródano, em Lyon, ele colocou um sanduíche na linha e mostrou que, na pescaria, até o lanche pode virar ferramenta de trabalho. O croque-monsieur, sanduíche quente de presunto e queijo, atraiu um siluro de 2,30 metros, com peso estimado entre 70 e 80 quilos.

Pelo visto, o peixe não estava preocupado com alimentação saudável. A captura aconteceu em 18 de outubro. Depois de preparar o anzol, Christophe saiu para tomar um café e, quando voltou, encontrou uma surpresa que certamente não caberia na lancheira. Retirar o peixão da água exigiu cerca de 30 minutos de esforço entre ele e um amigo.

No fim, o gigante foi devolvido ao rio. Christophe ainda tentou repetir a façanha usando presunto cru, mas não teve sucesso. Moral da história: o sanduíche funcionou uma vez, mas o peixe não caiu no mesmo papo duas vezes. Na pescaria, até o cardápio precisa de estratégia!

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