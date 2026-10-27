PRF realiza a terceira maior apreensão de cocaína de 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 726 quilos de cocaína nesta terça-feira (27), em Corumbá (MS). Também foram apreendidos 418 quilos de skunk, 13 quilos de haxixe e duas pistolas.

Durante fiscalizações na BR-262, os policiais abordaram um caminhão. Questionado sobre a viagem, o motorista declarou que o veículo estava vazio devido a uma pane mecânica que impossibilitou o carregamento, mas apresentou contradições nas respostas quando os policiais solicitaram mais detalhes. Diante da suspeita, a equipe aprofundou a busca no veículo e, ao abrirem o compartimento de carga, encontrou diversos sacos pretos contendo os entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 726 quilos de cocaína, sendo 347,9 kg de pasta base e 378,9 kg de cloridrato, além de 418 quilos de skunk, 13,2 quilos de haxixe e duas pistolas calibre 9mm.

O motorista afirmou que teria recebido o material ilícito em Corumbá (MS) e que o destino da entrega seria Miranda (MS). Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá (MS).

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