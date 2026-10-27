Bolsa ensaia recuperação após tombo de 13%; dólar recua

Mercado tenta se recompor após reação à vitória de Lula

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Depois do susto, investidores descobrem que o pregão também tem marcha à ré

A Bolsa brasileira ensaiou uma recuperação nesta terça-feira (27), depois de despencar 13,88% na segunda-feira. A vitória de Lula nas urnas provocou um terremoto financeiro, mostrando que, para alguns investidores, democracia é bonita, desde que o resultado agrade ao bolso. Às 10h10, o Ibovespa subia 0,32%, aos 177.141,43 pontos.

Depois do tombo histórico, qualquer respirada virou motivo para comemoração, como quem cai da escada e agradece por ter parado no primeiro andar. O dólar também recuava 1,20%, cotado a R$ 5,3487, após disparar 8,36% no dia anterior e atingir a maior alta diária em 23 anos. A moeda americana, que passou o pregão de segunda-feira nas alturas, resolveu baixar a bola.

A turbulência veio após a reeleição de Lula, contrariando as apostas de investidores que preferiam Flávio Bolsonaro. No mercado, a urna falou, os gráficos estremeceram e o dinheiro fez drama. Agora, resta saber se a recuperação ganha força ou se o sobe e desce continuará cobrando ingresso.

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