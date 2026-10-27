As Dez Mais

Terça, 27 de outubro de 2026

Dia do aniversário do Presidente Lula: 81 anos.

Faltam 59 dias para o Natal.

Jacó Breure está preso há 20 dias.

Manchetes de hoje do Correio do Estado:

Vereadores vão oficializar CPI do Tapa-Buraco na quinta-feira…

Duplicação na Rota da Celulose vai começar ano que vem…

Lei trava combate a aeronaves que transportam cocaína…

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “A gente só tem a vida como trem bom verdadeiro…; O resto passa e se quebra: um depois, outro primeiro, mas nosso tempo de vida não se compra com dinheiro. O caixão não tem gaveta e nem garagem a sepultura. O terno que cobre o morto ninguém olha pra costura, e o terreno que nos guarda tem 7 palmos de altura” – Poema de Vital Cordel.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Empreiteiras estão trabalhando nas 7 regiões de Campo Grande. A rapidez surpreende os moradores.

2ª)

Enquanto isso o pessoal da Águas Guariroba ‘escavucou’ o Tiradentes, tapou onde deu, deixou muita coisa aberta. Mereciam um puxão de orelha pelo mau exemplo deixado…

3ª)

O buracão da José Nogueira e Vieira está aberto engolindo carros. A população ‘chiou’. Prometerem tapá-lo, mas promessa de empreiteira não se pode levar a sério…

4ª)

STF mandou recolher os passaportes do Flávio Bolsonaro para ele não ir atrás do seu irmão nos Estados Unidos…

5ª)

Lei absurda incrimina pilotos de caça da FAB que derrubarem aviões com drogas. Agora só falta tocar a musiquinha que diz: “Este é um país que vai pra frente!”.

6ª)

O ‘Day After” de ontem: dólar explodiu e pregão na Bolsa de Valores despencou. Não se assustem: trata-se da pressão porque o Bolsonaro perdeu. Isso é como ‘dor de barriga’: dá e passa.

7ª)

A AGESUL vai ter R$ 2 bilhões para tapar buracos em rodovias. É tanta grana que daria para recapear ao invés de tapar…

8ª)

O Serjão Jumbitos tem um “prano”: atrair gente para o trabalho com seus programas sociais. Essa benevolência dele é daquelas que ‘dá pra desconfiar’…

9ª)

Polícia Federal Brasileira entrou em contato com autoridades da Argentina para checar se o senador Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em jatinho particular, após matéria publicada nesta madrugada por um site argentino…

10ª)

Passarinho me contou que ‘pai e filho’ quase se pegaram. Pai acusando que perdeu por causa das idiotices do filho e filho tentando se desculpar pelas idiotices feitas…

Chicotadas do dia!

Tiago Vargas, depois de sofrer no ostracismo e catar latinhas por não ter freios na língua, foi perdoado pelo Governador e voltará à ativa. Aprendeu agora que ‘O ‘Sistema’ não brinca’. Agradeceu a benevolência do governador e prometeu rezar na cartilha daqui pra frente. O Sistema é assim: ou você se afina ou ‘afinam’ você. Para os que não se afinam às regras, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Carla Stephanini; Patryck Fernandes; Ana Paula Maia dos Santos; Valdir Antônio Pradella; Claudio Loureiro Ribeiro; Moisés Souto da Rocha; Dra. Lucylea Pompeu Muller Braga; Jair de Souza Faria; Esio Massi; Adelina Spengler e Dr. Luiz Carlos Rodrigues.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Nosso abraço para: Célio Luiz Wolf; José Paulo Paleari, comemorando hoje 35 anos de emancipação do seu município: Nova Alvorada do Sul; Tathiane Panziera: jornalista da CASSEMS; Carlos Augusto Melke: presidente do hospital S. Julião; Thiago Nagasawa Tanaka: Juiz auxiliar da presidência do TJMS; Fábio Nogueira Costa: diretor-tesoureiro da OAB/MS e Dr. Daniel Santana: presidente do Grupo ‘Amor Vida’, homenageado pela Câmara através do vereador Octávio Trad.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.