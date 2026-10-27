Obras de drenagem bloqueiam cruzamento na Capital 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) executa uma interdição programada de caráter integral no cruzamento da Avenida Vereador Thyrson de Almeida com a Rua Igarassu, na Região do Anhanduizinho, a partir desta terça-feira (27). O bloqueio no tráfego segue até o dia 3 de novembro de 2026 para a realização de obras de drenagem de águas pluviais e recomposição asfáltica na via. 

A intervenção ocorre em tempo integral devido à complexidade dos serviços de infraestrutura e à movimentação de máquinas na pista. A obra visa aprimorar o escoamento de águas da chuva e recompor o pavimento no trecho. 

Para minimizar os impactos no tráfego e garantir a fluidez da circulação urbana, a Agetran estabeleceu uma rota alternativa para os motoristas que transitam pelo local. A opção de desvio orientada abrange a circulação pela Rua Ipigua, Avenida Ezequiel Ferreira Lima, Rua Jornalista Valdir Lago e Rua Ibicare. 

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores que trafegam pelas imediações do canteiro de obras, respeitando a sinalização para garantir a segurança de pedestres e a fluidez do trânsito nas rotas alternativas. 

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