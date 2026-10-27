PF cancela passaportes de Flávio Bolsonaro

PF apura possível fuga de Flávio Bolsonaro após cancelamento de passaportes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Andressa Anholete

Passaporte cancelado, explicações pendentes

A Polícia Federal cancelou os passaportes de Flávio Bolsonaro e vai comunicar Alexandre de Moraes sobre o descumprimento da ordem judicial de entrega dos documentos. Pelo visto, a burocracia chegou antes do embarque.

A suspeita de fuga para os Estados Unidos ganhou força após relatos da imprensa argentina sobre um possível voo particular saindo de Puerto Iguazú. Até agora, porém, não há confirmação oficial de que o senador tenha deixado o Brasil.

Rota internacional virou caso de polícia

As autoridades argentinas informaram que não encontraram registro de entrada de Flávio no país. O avião citado nas reportagens teve a partida cancelada, e a investigação tenta esclarecer o que realmente aconteceu.

Enquanto isso, o caso segue cercado de dúvidas, versões e perguntas sem resposta. Quando a Justiça manda entregar o passaporte e o documento não aparece, até uma viagem que não se confirmou vira assunto de investigação.

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