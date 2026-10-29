Turista some nas águas do Rio Paraguai durante pescaria

Companheiro não sabia nadar nem pilotar o barco e acabou dependendo da ajuda de uma ribeirinha

Um turista de 63 anos desapareceu na manhã de quarta-feira (28) no Rio Paraguai, na região de Porto Esperança, em Corumbá, a cerca de 90 Km da área urbana. Ele entrou na água para soltar a linha da vara de pesca, mas foi arrastado pela correnteza. Ele pescava com um companheiro, também de Bauru (SP), em uma embarcação a aproximadamente 20 metros da margem.

O segundo pescador não sabia nadar nem pilotar o barco e ficou à deriva até receber ajuda de uma mulher ribeirinha, que auxiliou no retorno à margem. O Corpo de Bombeiros realizou buscas subaquáticas em uma área com cerca de seis metros de profundidade. As operações foram encerradas às 17h30, sem localizar o turista, e seriam retomadas na manhã desta quinta-feira (29).