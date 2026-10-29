Tereza Cristina reconhece vitória de Lula após fuga de Flávio Bolsonaro

Senadora pede respeito às urnas após apoiar candidato derrotado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-ministra defende união da direita, que precisa combinar com o resultado

Tereza Cristina resolveu reconhecer a reeleição de Lula nesta quarta-feira (28), defendendo serenidade e respeito ao resultado das urnas. Depois de apoiar Flávio Bolsonaro, a senadora parece ter entendido que eleição não é campeonato em que se troca o placar quando o time perde. A declaração veio após Flávio divulgar uma carta questionando o resultado eleitoral sem apresentar provas de fraude. O senador chegou a se autoproclamar presidente eleito, mas recuou para o posto de líder.

Pelo visto, até o discurso precisou de segundo turno. Enquanto isso, Flávio, a esposa e as filhas viajaram para Miami, nos Estados Unidos, após deixarem o Brasil pela fronteira com a Argentina. A viagem internacional aconteceu justamente quando o resultado das urnas exigia uma dose extra de responsabilidade política.

Tereza também pregou união da direita e prometeu fiscalizar o governo Lula. A democracia, felizmente, não depende da aprovação dos derrotados: o voto foi contado, o resultado está posto e espernear não muda a matemática. Agora, resta à oposição aprender a diferença entre disputar uma eleição e querer reescrever o placar.

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