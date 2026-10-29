Anvisa aprova cinco canetas contra diabetes e obesidade

Com 20 canetas aprovadas em 2026, Anvisa amplia as opções, mas acesso e custo continuam no radar

A Anvisa aprovou cinco novas canetas de GLP-1 para tratamento de diabetes e obesidade nesta quinta-feira (29). A novidade amplia as opções no mercado, mas não faz milagre na carteira de quem precisa de tratamento. Entre os medicamentos aprovados estão Aribet, Lyrza e Wylovol, à base de liraglutida. Já Embeltah e Sevema utilizam semaglutida, sendo indicados para o tratamento de diabetes.

Com os novos registros, a agência chega a 20 canetas aprovadas em 2026. A iniciativa busca ampliar o abastecimento nacional e atender à demanda por esses medicamentos, inclusive no contexto do SUS. A aprovação pode estimular a concorrência, mas autorização para vender não significa remédio gratuito nem preço acessível.

Afinal, a caneta pode ajudar no tratamento, mas ainda não inventaram uma que aplique desconto automático na farmácia.