Larápio acaba fritado nos 13.800 volts da BR-158

Suspeito tentava furtar fios às margens da rodovia quando sofreu descarga elétrica fatal em Três Lagoas

Milton
Publicado por Milton
Foto: 24h News MS

Larápio acaba fritado nos 13.800 volts da BR-158. Na madrugada desta quinta-feira (29), às margens da BR-158, em Três Lagoas, o gatuno tentava furtar fios de cobre, mas o plano de levar o material acabou em choque com a realidade, literalmente. Por volta da 1h, uma queda de energia na saída para Brasilândia levou uma equipe da concessionária ao local.

Os funcionários encontraram um cabo de 13.800 volts parcialmente caído e o mão-leve morto próximo à fiação. A madrugada terminou com um prejuízo que não cabe na mochila. Perto do corpo, a Polícia Militar encontrou escada, mochila, alicate e corda. A suspeita é de que o meliante acreditava estar diante de cobre, mas a fiação era de alumínio. Na tentativa de fazer negócio com o fio alheio, acabou diante de uma descarga elétrica fatal. Ele ainda não foi identificado.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para apurar as circunstâncias da morte.

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