Ronilço Guerreiro propõe Feira Cultural e Gastronômica na Orla Ferroviária

O vereador Ronilço Guerreiro apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que cria a Feira Cultural e Gastronômica da Orla Ferroviária, no trecho entre as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, com foco em cultura local, gastronomia regional e turismo. O projeto busca abrir espaço para artistas, artesãos e produtores culturais, além de promover lazer e revitalização sustentável da área. A proposta estabelece que a Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC) será responsável pela organização, seleção de expositores e estrutura da feira, que terá 100 barracas padronizadas, iluminação, banheiros adaptados, pontos de água potável, internet gratuita e coleta seletiva.

Ronilço destaca que a iniciativa transforma a Orla em polo de desenvolvimento, oferece oportunidades de geração de renda e fortalece a identidade campo-grandense. O vereador lembra que a ação está alinhada à Constituição Federal e à legislação municipal. Ele também afirma que a feira ocupará espaço hoje degradado, promovendo segurança e valorização do entorno. Se aprovada, a feira integrará o calendário oficial da cidade e contará com recursos do orçamento municipal.

A iniciativa segue exemplos de edições anteriores, como a Feira Explosão, que demonstraram o potencial da região para eventos culturais e gastronômicos. O projeto ainda visa consolidar um espaço democrático de convivência, entretenimento e promoção da economia criativa. A expectativa é que a feira