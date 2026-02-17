quarta-feira, 18/02/2026

Ronilço Guerreiro propõe Feira Cultural e Gastronômica na Orla Ferroviária

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O vereador Ronilço Guerreiro apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que cria a Feira Cultural e Gastronômica da Orla Ferroviária, no trecho entre as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, com foco em cultura local, gastronomia regional e turismo. O projeto busca abrir espaço para artistas, artesãos e produtores culturais, além de promover lazer e revitalização sustentável da área. A proposta estabelece que a Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC) será responsável pela organização, seleção de expositores e estrutura da feira, que terá 100 barracas padronizadas, iluminação, banheiros adaptados, pontos de água potável, internet gratuita e coleta seletiva.

Ronilço destaca que a iniciativa transforma a Orla em polo de desenvolvimento, oferece oportunidades de geração de renda e fortalece a identidade campo-grandense. O vereador lembra que a ação está alinhada à Constituição Federal e à legislação municipal. Ele também afirma que a feira ocupará espaço hoje degradado, promovendo segurança e valorização do entorno. Se aprovada, a feira integrará o calendário oficial da cidade e contará com recursos do orçamento municipal.

A iniciativa segue exemplos de edições anteriores, como a Feira Explosão, que demonstraram o potencial da região para eventos culturais e gastronômicos. O projeto ainda visa consolidar um espaço democrático de convivência, entretenimento e promoção da economia criativa. A expectativa é que a feira

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia Civil esclarece homicídio em Corumbá

Milton - 0
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, identificou os autores do homicídio ocorrido na madrugada de...
Leia mais

Prefeito Neco Pagliosa acompanha início dos preparativos do time de Caracol para a Copa Assomasul 2026

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito de Caracol, Carlos Humberto “Neco” Pagliosa, acompanhou nesta semana o início dos preparativos da equipe que representará o município na Copa Assomasul...
Leia mais

SAD: Planejamento em Gestão e Sustentabilidade

Milton - 0
Com avanços já consolidados em diferentes frentes de atuação, a SAD (Secretaria de Estado de Administração) tem o contrato de gestão para 2026 voltado...
Leia mais

Caminhoneiro morre e carga de bois se espalha na BR-158

Milton - 0
Um caminhoneiro morreu na madrugada desta sexta-feira (13) após tombar o caminhão que conduzia na BR-158, em Três Lagoas, a 311 km de Campo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia