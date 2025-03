Ronilço Guerreiro propõe Corredor Gastronômico na Orla Morena

O vereador Ronilço Guerreiro protocolou um projeto de lei que visa criar o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural na Orla Morena, em Campo Grande. A proposta busca transformar a área em um polo de lazer, promovendo o comércio local, o turismo e a cultura. O projeto prevê a organização do espaço com apoio dos órgãos municipais, incluindo segurança, regulamentação do comércio ambulante e sinalização dos estabelecimentos participantes.

Além disso, serão oferecidos incentivos fiscais aos proprietários de imóveis que reduzirem o valor do aluguel para novos empreendedores, visando atrair mais negócios para a região. Guerreiro destaca que a iniciativa ajudará na revitalização da Orla, atraindo festivais e eventos culturais, além de valorizar a identidade gastronômica da cidade.

A proposta ainda atenderá à crescente demanda da comunidade por mais opções de lazer e cultura, criando novas oportunidades econômicas e estimulando o empreendedorismo local. Com o sucesso da Feira Livre da Orla Morena, que já atrai grande público, o projeto segue para análise das comissões da Câmara Municipal antes de ser votado.