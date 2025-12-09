quarta-feira, 10/12/2025

Rodovia MS-162 registra grave sinistro com vítima fatal

Via é liberada após perícia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

A Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) atendeu a um grave acidente na tarde desta segunda-feira (08), no Km 40 da MS-162, entre Dois Irmãos do Buriti e o Distrito de Quebra Coco, em Mato Grosso do Sul. O sinistro envolveu uma caminhonete Chevrolet S10, que capotou fora da pista. O condutor, de 46 anos, faleceu no local.

A passageira do veículo foi socorrida com vida e inicialmente levada ao Hospital Municipal de Dois Irmãos do Buriti. Posteriormente, foi transferida para o Hospital Regional de Aquidauana para atendimento mais detalhado. O casal seguia no sentido Campo Grande quando o motorista perdeu o controle da direção. Após a perícia científica, o corpo foi removido e a via liberada, garantindo a segurança no trecho.

